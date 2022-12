Patenschaft für SOS-Kinderdörfer Herrenshoffer Verein vermittelt 500. Patenschaft in Kinderdorf

Das Jubiläums-Patenkind heißt Oleksandra, berichtet Schuh. Das Mädchen wird am 23. Dezember elf Jahre alt. Im SOS-Kinderdorf wird die Kleine nur Sasha genannt. Sie habe sich sehr gut eingelebt und liebe den Umgang mit Zahlen ebenso wie das Tanzen. Oleksandra genieße ihre Kindheit in vollen Züge. Die materielle Grundlage dafür kommt aus Korschenbroich. Der brutale Angriff auf die Ukraine hat das Leben des Mädchens schlagartig verändert: Wie alle Kinder in SOS-Kinderdörfern in der Ukraine wurde Oleksandra evakuiert, lebt nicht mehr im Kinderdorf Kiew in der Region Brovary, sondern inzwischen in Polen.