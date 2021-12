Initiative in Korschenbroich : Verein schafft trotz Pandemie neue Kinderdorf-Patenschaften

Egon Schuh ist weiter für Kinderdörfer aktiv. Foto: VfB-SOS

Korschenbroich Trotz der Pandemie ist die Bilanz des Vereins VfB-SOS 95 Korschenbroich recht positiv. Die Anzahl der Patenschaften in Kinderdörfern auf vier Kontinenten konnte von 476 auf 489 erhöht werden.

Von Rudolf Barnholt

. Der Vorsitzende Egon Schuh peilt für 2022 die Zahl 500 an. Die im Frühjahr 2020 geplanten Reisen nach Thailand, Kambodscha und Vietnam musste der 74-Jährige Raderbroicher jedoch absagen. Und er geht derzeit davon aus, dass es noch dauern wird, bis er sich wie gewohnt in Kinderdörfern Ort umschauen kann.

Egon Schuh ist immer noch mit Feuereifer bei der Sache. Man merkt ihm nicht an, dass er gesundheitliche Probleme hat, dass er Chemotherapien bekommen hat. Wenn er – auf eigene Kosten – SOS-Kinderdörfer besucht hatte, hatte er immer auch Geld mitgenommen. Das war ihm in den letzten gut anderthalb Jahren nicht möglich gewesen, so dass sich rund 65.000 Euro in der Vereinskasse angesammelt haben. Diese Reserven haben es unter anderem ermöglicht, die Patenschaft für zwei Kinder von einem Korschenbroicher Paten zu übernehmen, der durch die Pandemie in eine finanzielle Schieflage geraten war.

Der Verein unterstützt Patenkinder in SOS-Kinderdörfern, das ist sein Hauptzweck. Aber wo auch immer Kinder in Not sind, kann und darf der Verein Unterstützung gewähren. In Cisnadie in Rumänien freuten sich acht schwerstbehinderte Kinder über kleine Geschenke zu Ostern und zu Weihnachten. In Rumänien wird außerdem ein Kinderhospiz gefördert. Hilfe ging auch an Kinder in der Gemeinde Ahrbrück, die von der Flutkatastrophe betroffen ist.