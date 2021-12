Engagement aus Korschenbroich : Verein freut sich auf zweite Augenklinik in Kamerun

Der promovierte Arzt Raoul Cheuteu operiert erstmals in der neuen Augenklinik. Foto: Augenhilfe Afrika

Korschenbroich Die Korschenbroicher „Augenhilfe Afrika“ hat mit Spenden das Projekt finanziert. Die Eröffnung in der Hauptstadt Yaoundé ist für Mai 2022 geplant.

Die Arbeiten laufen gut. Nach Baubeginn Anfang des Jahres ist die neue Augenklinik in der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé im Rohbau weitgehend fertig. Eröffnung und Inbetriebnahme sind für Mai 2022 vorgesehen. Die Verzögerung des zunächst anvisierten Umzugstermins aus bisher gemieteten Räumen um lediglich vier Wochen sei „absolut unkritisch“, sagt Franz Thoren, Vorsitzender der „Augenhilfe Afrika“, zum Zeitplan.

Erst im März hatte der Korschenbroicher Verein mit Inbetriebnahme einer Augenklinik im ländlichem Ambam sein bis dahin größtes Projekt abgeschlossen. Der derzeit in der Hauptstadt Yaoundé entstehende Neubau kann dank einer privaten Anschubfinanzierung in Höhe von 50.000 Euro sowie einer Vielzahl individueller Einzelspenden realisiert werden. Bauherr ist – wie zuvor auch in Ambam – die kamerunische Fondation Médicale Kacheu als Partner der Augenhilfe. Die Fondation wurde von den beiden in Deutschland ausgebildeten Augenärzten Raoul Cheuteu und Prof. Giles Kagmenie vor gut fünf Jahren gegründet.

Die Nutzfläche der zweiten Klinik wird ähnlich groß sein wie die in Ambam. Da Bauland in der Stadt teuer ist, wird aber – anders als dort – keine Bungalowanlage entstehen, sondern ein zweistöckiges Gebäude. Für Thoren und seine Mitstreiter ist der aktuelle Stand der Arbeiten erfreulich. Ebenso freuen sie sich über einen guten Start der Klinik in Ambam. Die seit März durchgeführten 66 Augenoperationen liegen zwar unter der Ziel-Zahl von 160 Operationen pro Kalenderjahr. Doch die Klinik kann ihre volle Wirkung erst entfalten, wenn die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Grenzen zu den Nachbarländern Gabun und Äquatorial-Guinea wieder geöffnet werden.

Der Vereinsvorsitzende räumt allerdings einen großen Stressfaktor ein. Die Akteure kämpften in Yaoundé mit stark gestiegenen Kosten, die auf allgemeine Preissteigerungen und vor allem auf massive Erhöhungen der Import-Zölle in Kamerun zurückzuführen sind. „Wegen der bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen den englisch- und französischsprachigen Regionen des Landes kommt Kamerun in immer größere Finanznöte und versucht diese durch höhere Zölle auf Importwaren zu lindern“, berichtet Thoren. „Da viele Dinge, die zum Bau einer Klinik gebraucht werden, in Kamerun nicht hergestellt werden und folglich importiert werden müssen, trifft uns dieser Umstand jetzt sehr konkret und sehr hart.“ Der Verein könnte also gerade jetzt Spenden gut gebrauchen.

Die Augenärzte Cheuteu und Kagmeni wohnen in Yaoundé und betreuen medizinisch beide Standorte. Thoren ist erleichtert, dass sich Cheuteu nach schwerer Krankheit wieder erholt. „Corona hat unseren Freund richtig schwer erwischt. Er lag auf der Intensivstation, wurde beatmet und erholte sich nur langsam. Erst Anfang Oktober habe Cheuteu sich stark genug gefühlt, wieder am OP-Tisch zu sitzen und in Ambam die ersten fünf Graue-Star-Operationen durchzuführen. „Doch wenig darauf musste er wieder für eine Woche ins Krankenhaus“, sagt Thoren.