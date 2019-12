Rundgang in Korschenbroich : Spaziergang durch Liedbergs Historie

Korschenbroich In mittelalterlich anmutendem Kleid erzählt Sabine Vennen bei Rundgängen durch Liedberg aus der Geschichte des Ortes. Eine Menu und Schnapsbrennen kann man hinterher auch noch genießen.

Liedberg ist ein Stadtteil, der altertümlich anmutet. Verwinkelte Gassen und alte Häuser machen das Bild aus. Frauen, die wie Sabine Vennen in mittelalterlichen Gewändern durch die Straßen huschen, sind hier dennoch eine Besonderheit. Seit 2018 führt die Cousine des Betreibers der Gaststätte „Im alten Brauhaus“ in historischem Gewand bei Ortsrundgängen durch Liedberg und seine Geschichte. Die Idee dazu hatten 2010 Wilfried Vennen und Gerd Busch.

Rhythmus Vennens historischer Ortsrundgang findet regelmäßg statt. Treffpunkt ist dabei immer um 17 Uhr vor dem Alten Brauhaus am Markt 5 in Liedberg.

Erster Stopp des Ortsrundgangs war ein alter Brunnen, der sich direkt in der Nähe des Brauhauses befindet. Sabine Vennen erklärte dort die Geschichte Liedbergs. Vom Brunnen aus lässt sich nämlich erahnen, was für die Liedberger damals Lebensinhalt war – der Sandstein. Ganze Familien lebten damals davon. Seit dem Mittelalter ist Liedberg aufgrund des Sandsteinhandels von langen Tunnelsystemen durchzogen.

Auffällig ist, dass sich alle Denkmäler in sehr gutem Zustand befinden. Das liege daran, dass sie in den letzten Jahren alle restauriert wurden, erklärte Sabine Vennen. Gefördert wurden diese Restaurierungen vom Heimatverein und mit dem Geld, das bei Veranstaltungen wie dem Seifenkistenrennen oder dem Weihnachtsmarkt zusammenkommt.

Dass es in Liedberg so viel zu sehen gibt, hätte die Gruppe rund um Clemens Schlossmann zuvor gar nicht gedacht. Auf den Rundgang hatten sie sich gefreut, viel Ahnung davon, was sie erwartet, hatten sie allerdings nicht. „Wir waren vor Kurzem beim Mitsingabend und haben dort von dieser Veranstaltung erfahren. Mir war es in erster Linie wichtig, etwas in der Gruppe zu unternehmen, etwas, das den Zusammenhalt fördert. Und da erschien mir das gerade richtig.“ Nach der etwa eineinhalbstündigen Tour kehrte die Gruppe zurück ins Alte Brauhaus ein. Dort erwartete sie ein Drei-Gänge-Menü und das gemeinsame Schnapsbrennen.