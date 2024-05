Vatertagstour endet auf Polizeiwache Drei Männer mit bis zu 2,16 Promille auf Rädern unterwegs

Diese Vatertagstour am Donnerstag, 9. Mai, dürfte drei Männern nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Denn gegen 16.55 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine Gruppe Männer, die mit ihren Fahrrädern auf der L382 in Richtung Willich unterwegs seien. Da sie dabei zum Teil in den Gegenverkehr gerieten, lag der Verdacht nahe, dass sie alkoholisiert auf den Fahrrädern unterwegs sind. Wie die Polizei weiter mitteilt, bestätigte sich der Anfangsverdacht bei drei Männern, nachdem die Beamten der Polizeiwache Korschenbroich die Gruppe anhalten konnten.