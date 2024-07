Ausstellung in Korschenbroich Vaago Weilands Alltagshelden bei „Kunst im Rathaus“

In der Wahl der künstlerischen Mittel vollkommen verschieden sind die Arbeiten zu den Bereichen Freunde und Helden. In einem Mix Media legte Weiland dafür auf Holzboxen abstrakte Malgründe an. Darüber arbeitete er mit Schablonen aus dem Graffiti-Bereich, klebte und entfernte wieder Ausschnitte von Plakaten. Es geht im doppelten Wortsinn von Prozess und Wahrnehmung auch um das Freilegen von Krusten, um tiefer Liegendes aufzudecken. Aufgesetzte Porträts sind dazu in Verbindung gesetzt.