Stiftung aus Korschenbroich unterstützt Brunnenbau weltweit : Ute Ohoven: „Familie Wulf ist ein Juwel“

Kleinenbroich Die Wulf-Stiftung unterstützt den Bau von Brunnen in den ärmsten Ländern der Welt. Gemeinsam mit der You-Stiftung, die auf Initiative der Unesco-Sonderbotschafterin Ute Ohoven entstanden ist, sind zwei weitere Projekte geplant.

Obwohl Günter Wulf selbst aufgrund von Kinderlähmung behindert ist und an Stöcken laufen muss, betreute er nach seiner Pensionierung kranke Kinder, die vom Friedensdorf aus Kriegs- und Krisengebieten beispielsweise in Afghanistan, dem Kaukasus oder Angola geholt und in Mönchengladbacher Krankenhäusern kostenlos behandelt wurden. Als Wulf über eine Bekannte, die als Entwicklungshelferin am Amazonas in Brasilien tätig war, erfuhr, welche Bedeutung der Brunnenbau für manche Länder hat, engagierte er sich zunehmend in diesem Bereich. „Viele Menschen auf dieser Welt holen aus Löchern ihr Wasser. Diese Wasserstellen liegen offen, sind durch Pflanzen und Tierkot verseucht, das Wasser ist voller Keime“, sagt Wulf. Krankheiten wie Magenwürmer oder Cholera seien die Folge. Diese unmenschlichen Zustände zu reduzieren, indem in den betroffenen Ländern Brunnen gebaut werden, haben sich die Wulfs seitdem zum Ziel gesetzt. Tochter Anja unterstützt das elterliche Engagement, indem sie über die sozialen Medien für mehr Bekanntheit sorgt. Mittlerweile haben die Wulfs als Privatpersonen 20 Brunnen in verschiedensten Ländern der Welt bauen lassen.