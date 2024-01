Eiserne Hochzeit in Korschenbroich Beim Campingurlaub hat es bei Ursula und Burghard Arndt gefunkt

Die Eheleute Ursula und Burghard Arndt aus Korschenbroich sind am 17. Januar 2024 seit 65 Jahren verheiratet. Als Ursula, die in der Bäckerei ihrer Eltern arbeitete, bei der Brotauslieferung auf Burghard traf, ahnte sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie ihrem zukünftigen Ehemann begegnet war. Während eines gemeinsamen Campingurlaubs der beiden Familien in Kettwig an der Ruhr kamen sich die beiden dann jedoch näher und verliebten sich ineinander. Am 17. Januar 1959 gaben sie sich in Essen das Ja-Wort. Aus beruflichen Gründen wechselte Burghard als gelernter Ingenieur nach Düsseldorf, sodass die beiden nach einem Grundstück in der Nähe suchten und schließlich 1967 in Korschenbroich fündig wurden. Zu den früheren Hobbys des Paares gehörte unter anderem das Segeln, Skilaufen und Wandern. Heute sind beide noch aktiv in der DJK Kleinenbroich, verreisen gerne und gehen spazieren. Ihr eisernes Ehejubiläum feiern Ursula und Burghard Arndt im Kreise der Familie, die aus fünf Kindern, elf Enkelkindern und drei Urenkelkindern besteht.