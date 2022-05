Kleiderstube in Korschenbroich : Seit 34 Jahren für Bedürftige im Einsatz

Ursula Johnen engagiert sich seit mehr als 34 Jahren in der Kleiderstube. Hamid Agkamori fand einst als Flüchtling selbst Hilfe hier. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Ursula Johnen gründete mit Gleichgesinnten die Caritas-Kleiderstube. Nun will die 85-Jährige aus Altersgründen kürzertreten. Doch sie geht noch nicht so ganz. Was sie noch machen will und warum derzeit besonders viel los ist.