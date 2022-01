Neuer Service der Stadt Korschenbroich : Urkunden künftig digital beantragen und bezahlen

KORSCHENBROICH Urkunden digital beantragen und bezahlen – das ist künftig auch für Korschenbroicher möglich. Bislang war es notwendig, dafür das Rathaus aufzusuchen. Das sei nun anders, teilt die Stadt mit.

Unter dem Link „Bürgerservice“ der städtischen Homepage finden sich die nötigen Informationen, wie beispielsweise Geburts- und Sterbeurkunden sowie Urkunden für die Ehe- und Lebenspartnerschaft online beantragt werden können. Wichtige Voraussetzung: Personenstandsurkunden sind ausschließlich bei dem Standesamt des Ortes zu erhalten, an dem die ursprüngliche Beurkundung war. Im Klartext: Geburtsurkunden gibt es beim Amt des Geburtsortes, Eheurkunden beim Standesamt der Eheschließung und Sterbeurkunden beim Standesamt des Sterbeortes.

Wie die Stadt weiter mitteilt, können die Personenstandsurkunden auch mehrsprachig ausgestellt werden. Die Gebühren können online bezahlt werden. In der Regel ist das Geld somit spätestens am nächsten Werktag auf dem Konto der Stadtkasse. So können die Mitarbeiter des Standesamtes die Urkunden zeitnah ausstellen und gegebenenfalls auch direkt auf dem Postweg versenden.