Schäden innerhalb von Sekunden Sturm wütet in Korschenbroich – „Das war richtig gruselig“

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor starken Windböen gewarnt. Zudem bestehe ein leicht erhöhtes Tornadopotenzial. In Korschenbroich laufen am Nachmittag die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Und dieses Unwetter wird wahrscheinlich noch lange in den Köpfen der Menschen bleiben. Die Feuerwehr Korschenbroich will am später Abend über nähere Einzelheiten berichten.