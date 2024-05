Unwetter in Korschenbroich am 4. April 2024 Tornado war verantwortlich für Schneise der Verwüstung

Korschenbroich · Vermutlich nicht einmal eine Minute lang dauerte der Sturm am 4. April. Doch er hatte zerstörerische Kräfte. Der Deutsche Wetterdienst hat inzwischen bestätigt, um was für ein ungewöhnliches Wetterereignis es sich dabei gehandelt hat. Und das Stadtarchiv will es besonders dokumentieren.

15.05.2024 , 04:50 Uhr

Dieses Stück Stoff der Europaflagge, die bis vor kurzem vor dem Gymnasium wehte, hat ein Bürger in Pesch gefunden. Die Mitarbeiterinnen des Stadtarchivs Christiane Mittermaier, Annika Fiestelmann und Nina Nierwetberg (v.l) nehmen dieses Fundstück zum Anlass, das ungewöhnliche Wetterereignis dokumentieren zu wollen. Foto: Stadt Korschenbroich

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach