85.000 Euro vom Land an Korschenbroich Unterstützung für soziale Einrichtungen

Korschenbroich · Als Folge des Krieges gegen die Ukraine steigen die Preise für Energie und Lebensmittel. Die Landesregierung stellt deshalb ein Unterstützungsprogramm in Höhe von 150 Millionen Euro zur Verfügung. Was davon in Korschenbroich ankommt.

21.03.2023, 23:59 Uhr

Soziale Einrichtungen wie die Tafel in Kleinenbroich können Anträge bei der Stadt bis 31. März stellen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Als Folge des Krieges gegen die Ukraine steigen die Preise für Energie und Lebensmittel. Die Landesregierung stellt deshalb ein Unterstützungsprogramm in Höhe von 150 Millionen Euro zur Verfügung. Korschenbroich wurden daraus rund 85.000 Euro zugewiesen, die die Stadt nun weiter gibt. Mit dem Geld aus dem Stärkungspakt sollen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur unterstützt werden. Ziel ist es, diese zu erhalten und deren Handlungsfähigkeit auszubauen. Bis zum 31. März können beim Fachbereich Soziales über die Mailadresse petra.koehnen@korschenbroich.de Anträge gestellt werden. Der Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren entscheide dann zeitnah über die Verteilung der Gelder, so die Verwaltung. Einrichtungen der sozialen Infrastruktur sind beispielsweise Tafeln, Kleiderkammern, Sozialkaufhäuser, Wohnungslosen- und Suchtberatungseinrichtungen, Schuldnerberatungsstellen, Erwerbslosenzentren oder Seniorentreffs.

(NGZ)