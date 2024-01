„Peter Kloeppel durchleuchtet“ in Korschenbroich Korschenbroich als „typisches Beispiel“ in RTL-Sendung

Korschenbroich · Simone Schmitt, Inhaberin vom Liedberger Landgasthaus, und der Gas-Wasser-Installateur Lars Kröger aus Korschenbroich haben etwas gemeinsam: Beide kommen am Donnerstagabend in der RTL-Sendung „Peter Kloeppel durchleuchtet: Was läuft schief in Deutschland?“ zu Wort. Es geht um Fachkräftemangel und Bürokratie-Wahnsinn.

11.01.2024 , 04:50 Uhr

RTL-Moderator Peter Kloeppel hat für seine Reportage „Was läuft schief in Deutschland“ einige O-Töne in Korschenbroich eingeholt. Foto: dpa/Oliver Berg

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach