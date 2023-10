Das Unternehmen Zgoll in Korschenbroich Modernste Video-Technik statt Online-„Mäusekino“

Der Kontrast könnte kaum größer sein: Wer die Firma Zgoll besuchen will, passiert zunächst ländliche Bilderbuch-Idylle. Die engen Straßen sind verwinkelt, auf den Weiden grasen die französischen Rinder vom Hof Rukes und der Blick geht über weite Felder. Beim Einbiegen in die Auffahrt zum alten Blecherhof in Pesch ist noch nicht zu erahnen, wie viel Technik hinter den Mauern des alten Bauernhofes verborgen ist. Hier hat das Unternehmen Zgoll seit 2019 seinen Sitz. Firmengründer Michael Zgoll und seine Mitarbeiter planen und realisieren modernste Konferenz- und Besprechungsräume für unterschiedliche Unternehmen und Behörden.