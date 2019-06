Aktionstag am 4. Juli : Korschenbroichs Firmen öffnen für Schüler ihre Türen

Korschenbroich Am 4. Juli können Jugendliche von 13 bis 17 Uhr in Unternehmen schnuppern und mehr über Berufsbilder, Betriebsabläufe und Ausbildungsmöglichkeiten erfahren. Dabei können sie wichtige Anregungen erhalten, was für sie nach der Schule kommen könnte.

Der Aktionstag richtet sich an die Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 13. Aus Korschenbroich beteiligen sich die Unternehmen Autoteile Post AG, Sempell GmbH (Emerson Automation Solution GmbH), Kronen Baumarkt GmbH, Volksbank Erft eG (mit zentralem Aktionspunkt in Grevenbroich von 14 bis 17 Uhr), Autohaus Dresen (beim zentralen Anlaufpunkt in Neuss) sowie der Rhein-Kreis Neuss (in Grevenbroich). Sie nutzen die Gelegenheit, sich potenziellen Auszubildenden vorzustellen. Infokarten wurden bereits in den weiterführenden Schulen verteilt und liegen in den Foyers der drei Rathäuser aus. Interessenten erfahren außerdem mehr unter www.checkin-berufswelt.net

Bereits zum zehnten Mal wird diese Veranstaltung in Mönchengladbach, Krefeld, dem Kreis Viersen und dem Rhein-Kreis Neuss angeboten. Fragen beantwortet Carolin Kreuels unter 02161 613132 oderCarolin.Kreuels@Korschenbroich.de.

(NGZ)