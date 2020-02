Unterführung in Kleinenbroich : Trog am Holzkamp ist jetzt offiziell eröffnet

Trog am Holzkamp ist jetzt offiziell eröffnet

Unterführung in Kleinenbroich

Korschenbroich Die neue Unterführung in Kleinenbroich kostete rund drei Millionen Euro.

Nach einem Jahr Bauzeit heißt es seit kurzem wieder freie Fahrt durch die Unterführung am Holzkamp in Kleinenbroich (wir berichteten). Am Mittwoch wurde die Fertigstellung des Baus offiziell gefeiert. Mit einem Pressetermin auf dem Parkplatz der Asia-Therme.