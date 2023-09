Polizeieinsatz in Korschenbroich Unfallverursacher auf der Flucht

Am Dienstag, 12. September, kam es auf der Willicher Straße in Korschenbroich gegen 21.50 Uhr zu einer Unfallflucht nach einem Zusammenprall. Nach Polizeiangaben befuhr eine 65 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die Willicher Straße in Richtung A52. Nach ersten Erkenntnissen näherte sich die Kaarsterin einer roten Ampel und begann zu bremsen. Ein weißer Van mit einem Neusser Kennzeichen, der sich hinter ihr befand, fuhr ihr auf. Der unbekannte Fahrer stieg aus und erkundigte sich bei der Frau nach ihrem Zustand. Dann stieg wieder in sein Auto. Die 65-Jährige konnte beobachten, wie der Mann ohne Licht über eine rote Ampel in Richtung A52 flüchtete. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Er soll circa 1,70 Meter groß sein und eine schmale Statur sowie wenige Haare auf dem Kopf haben. Er wird auf Mitte 40 geschätzt und trug ein weißes T-Shirt sowie eine helle Hose. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich noch vor Ort um die Frau. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.