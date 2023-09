Verkehr in Korschenbroich Dunkler Kastenwagen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag, 11. September, kam es auf der Pescher Straße gegen 17.40 Uhr zu einem Unfall. Nach Polizeiangaben war ein Korschenbroicher mit seinem VW Transporter in Richtung Pesch unterwegs, als ihm auf Höhe der Haus-Horst-Straße ein dunkler Kastenwagen entgegenkam. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge touchierten sich. Der Fahrer des dunklen Kastenwagens setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Korschenbroich fort und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesuchte ist laut Polizei zwischen 25 und 30 Jahre alt, hat kurzes, dunkles Haar und trägt einen leichten und ebenfalls dunklen Bart. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskomissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.