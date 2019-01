Brand in Korschenbroich : Lagerhalle steht in Flammen - Feuerwehr warnt vor Rauchgasen

Korschenbroich Am Sonntagnachmittag steht eine Lagerhalle in Korschenbroich-Glehn in Flammen. Zwei Straßen sind gesperrt. Der Brandgeruch ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bis nach Neuss zu riechen. Die Feuerwehr rät, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Im Korschenbroicher Stadtteil Glehn steht ersten Angaben der Feuerwehr zufolge ein Gebäude im Vollbrand. Es handelt sich um eine Lagerhalle an der Wankelstraße. Ob Menschen verletzt wurden, ist noch unklar. Der Brand wurde um 12.50 Uhr gemeldet.

Die Rauchgase sind im ganzen Stadtgebiet und auch darüber hinaus zu riechen. Die Warn-App Nina meldet, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können. Bewohner in Korschenbroich, Neuss und Kaarst sollten daher Fenster und Türen geschlossen halten. Auch Klima- und Lüftungsanlagen sollten vorläufig ausgeschaltet werden.



Die L361 und B230 sind im Bereich Glehn für den Einsatz der Feuerwehr derzeit gesperrt. Ein Augenzeuge meldete unserer Redaktion, dass die Rauchwolken über Büttgen und Bauerbahn in Richtung Neuss/Kaarst ziehen. Die Feuerwehr pumpt Wasser aus einem Löschwasserteich im Gewerbegebiet Glehner Heide mit Schläuchen, die von dort quer über die B230 verlegt wurden, zur Brandstelle.

