Korschenbroich und Carbonne 30 Jahre Freundschaft

KORSCHENBROICH (NGZ) Die Freundschaft zwischen Carbonne und Korschenbroich besteht seit 30 Jahren. Dieser runde Geburtstag wurde nun in Frankreich gefeiert. Dazu reiste eine Delegation aus Korschenbroich in die Partnerstadt.

Korschenbroichs Bürgermeister Marc Venten erinnerte in seiner Festrede an die tiefen Wurzeln der deutsch-französischen Vergangenheit. Er erwähnte die Einführung der Hausnummern hierzulande durch Napoleon und überreichte in Andenken daran eine kleine Flasche 4711 Eau de Cologne. Auch erwähnte er den Code Civil, der bei uns noch bis 1900 galt. Ferner überreichte er ein aus mehreren Tranchot-Karten aus dem Archiv montiertes Bild von Korschenbroich aus der Zeit um 1800. Darüber hinaus hatte Venten für alle Teilnehmer eine eigens geprägte Gedenkmünze dabei. Sie erinnert an 30 Jahre Freundschaft Carbonne-Korschenbroich und an den vor 55 Jahren unterzeichneten Élysée-Vertrag. Carbonnes Bürgermeister Bernard Bros sprach die gemeinsamen Begegnungen an und überreichte den Gästen Plastiken aus Steingut sowie diverse französische Spezialitäten. Den Ansprachen der Vorsitzenden der Freundschaftsvereine, Andrea Kalkreuth und Robert Lacombe, schlossen sich Gespräche und ein Gedankenaustausch über die Unterschiede im Kommunalaufbau beider Länder an.