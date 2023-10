Erneut Autoaufbrüche in Korschenbroich Unbekannte Täter schlagen Autoscheiben ein

Auf einem Parkplatz an der Josef-Thory-Straße in Kleinenbroich haben unbekannte Täter die Scheiben von zwei Autos eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Taten am Samstag, 21. Oktober, gegen 12.03 Uhr. Ob etwas gestohlen wurde, dazu machte die Polizei keine Angaben.