Zwei Einbrüche in Korschenbroich Unbekannte Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck

Bargeld und Schmuck erbeuteten unbekannte Täter, die am Mittwoch, 31. Januar, in zwei Einfamilienhäuser in Korschenbroich eingebrochen waren. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie sucht Zeugen und Hinweisgeber für die Einbrüche in die Häuser „An der Blankstraße“ und „Am Heyerhof“. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen 13 Uhr und 19.30 Uhr sowie zwischen 19.20 Uhr und 20.40 Uhr Zugang zu den Einfamilienhäusern, indem sie die Terrassentüren aufbrachen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und Schmuck.