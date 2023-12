Schmuck und Bargeld gestohlen in Korschenbroich Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Eine Stunde reichte offenbar aus: Am Mittwoch, 6. Dezember, brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr an der Liedberger Straße in Korschenbroich in ein Einfamilienhaus ein. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Einbrecher zunächst die Terrassentür aufzuhebeln. Als das nicht gelang, kletterten die Tatverdächtigen über die Garage auf den Balkon im ersten Obergeschoss, wo sie eine Tür aufhebelten. Entwendet wurden Schmuck sowie Bargeld.