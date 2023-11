Einbrüche in Korschenbroich Unbekannte Täter brachen in zwei Häuser ein

Am Samstag, 4. November, brachen unbekannte Täter nach Angaben der Polizei in zwei Häuser in Korschenbroich ein. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde in der Zeit von 10 bis 22 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Ahrstraße und in der Zeit von 18.15 bis 22.15 Uhr in eine Doppelhaushälfte am Dorfer Feldweg eingebrochen.