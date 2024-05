Einbruch in Korschenbroich Unbekannte Täter stahlen Bargeld und Schmuck

Am Freitag, 17. Mai, brachen unbekannte Täter an der Straße „Am Kerper Weiher" in Korschenbroich in eine Wohnung ein. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich Unbekannte in der Zeit von circa 7.50 Uhr bis 16.30 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die mutmaßlichen Einbrecher erlangten nach ersten Erkenntnissen durch Aufhebeln der Haustür sowie Wohnungstür Zugang zu der Wohnung.