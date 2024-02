Vier Einbrüche in Korschenbroich Unbekannte Täter brachen in vier Einfamilienhäuser ein

Ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignete sich in der Zeit von Freitag, 26. Januar, ab 16 Uhr bis Sonntag, 4. Januar, um 10.30 Uhr an der Pescher Straße in Korschenbroich. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt über ein Fenster, das sie über eine Garage erreicht hatten. Sie durchwühlten verschiedene Räume, entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts.