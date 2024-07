Diebstahl am Kronen-Hagebaumarkt in Kleinenbroich Unbekannte Täter entwenden Kabel von Schnellladesäulen

Kleinenbroich · Erst seit kurzem sind die Schnellladesäulen am Kronen-Hagebaumarkt in Kleinenbroich in Betrieb. Nächste Woche sollte es eine kleine Einweihungsfeier geben. Nun muss wieder alles abgesagt werden. Unbekannte haben die Kabel an vier der acht Ladepunkten gestohlen.

18.07.2024 , 17:00 Uhr

An insgesamt vier Ladepunkten haben unbekannte Täter die Kabel abgeschnitten. Foto: Judith Spieker-Kronen

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach