Gefährlicher „Spaß“ : Unbekannte entfernen 13 Gullydeckel in Korschenbroich

Unbekannte entfernen 13 Gullydeckel in Korschenbroich

Korschenbroich Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Irgendjemand hat sich in Korschenbroich einen schlechten „Scherz“ erlaubt und 13 Gullydeckel entfernt.

Passanten entdeckten am m Sonntagmorgen, 26. September, gegen 7.15 Uhr an der Rheydter Straße ausgehobene Gullydeckel. Die eingesetzten Beamten zählten letztlich 13 entnommene Kanalabdeckungen zwischen der an der Rheydter Straße gelegenen Brauerei und der Landstraße 31 Richtung Mönchengladbach.