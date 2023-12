Einbruch in Korschenbroich Täter hebelten Terrassentür auf und durchwühlten Haus

Unbekannte Täter drangen nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 27. Dezember, in der Zeit von circa 16 bis 20.25 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße „An der Kapelle“ in Korschenbroich ein. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden nach ersten Erkenntnissen die Terrassentür aufgehebelt und sämtliche Räume durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, sei Teil der Ermittlungen.