Klimafest im Familienzentrum Herrenshoff Umweltschutz hautnah beim Klimafest der Kita

In einem Raum sah es aus, als ob hier seit Wochen nicht mehr aufgeräumt worden wäre. Was dahintersteckte: Die Kita-Kinder hatten die Aufgabe, diesen Unrat in die richtige Abfallbox zu werfen. Draußen war aus einem kleinen Planschbecken ein großes Weltmeer geworden. Dort gab es nicht nur Wasser, sondern auch jede Menge Unrat. Den Kindern machte es sichtlich Spaß, diesen Abfall aus dem Wasser zu fischen – Entenangeln in Zeiten der Vermüllung der Meere.