Wirtschaftsstandort Korschenbroich : Umfrage bei Unternehmen durch IHK und Stadt

Korschenbroich Wie steht es um den Wirtschaftsstandort Korschenbroich? Das möchten die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und die Stadt Korschenbroich wissen.

Deshalb wurden rund 1000 Unternehmen aus Korschenbroich angeschrieben und um ihre Bewertung gebeten. „In der Umfrage können die Unternehmen die Bedeutung und die Qualität verschiedener Standortfaktoren für ihr Unternehmen in Korschenbroich bewerten“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Anhand der Ergebnisse können wir die Stärken und Handlungspotenziale der Stadt Korschenbroich als Wirtschaftsstandort besser einschätzen.“ Steinmetz freut sich, dass die Stadt das Projekt begleitet. „Wir wollen den Wirtschaftsstandort Korschenbroich nachhaltig weiterentwickeln“, sagt Bürgermeister Marc Venten. „Aufgrund der aktuellen Krisensituation und der damit verbundenen Einschränkungen ist eine Analyse der aktuellen Gegebenheiten und ein Ausblick in die Zukunft erheblich erschwert. Dennoch erhoffen wir uns von der Standortanalyse wichtige Erkenntnisse, um die Standortentwicklung weiter eng an den Bedürfnissen der Wirtschaft zu orientieren. Wir müssen nun aus der Krise die richtigen Erkenntnisse ziehen und die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft verbessern.“