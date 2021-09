Kalligrafin in Korschenbroich : Schönschrift ist auch nach zehn Jahren noch gefragt

Korschenbroich Unternehmen, aber auch Privatleute nutzen Ulrike Freiers Dienste. Die Kalligrafin hat vor zehn Jahren in Korschenbroich eine Schreibmanufaktur eröffnet.

Zwei Jahre lang suchte Ulrike Freier nach einer Bleibe für ihre Schreibmanufaktur, bis sie in dem Eckhaus an der Steinstraße 2 fündig wurde. Für den Namen wählte die Kalligrafin ihre liebsten Schreibutensilien: Feder und Tinte. Sie fertigt nach Auftrag handschriftliche Dokumente, bietet besondere Schreibgeräte, Papeterie- und Dekorationsartikel sowie Kurse für Kalligrafie, Handschriftverbesserung und Handlettering an. Der Einzug liegt nun zehn Jahre zurück. Daher wird der „Geburtstag“ über mehrere Tage noch bis 11. September gefeiert werden. Unterm Zeltdach beim Schaufenster stehen Stehtische für einen Plausch beim Glas Sekt.

Vor der Eröffnung eines eigenen Geschäfts lebte sie ihre Begeisterung für die Kalligrafie bereits zehn Jahre zuvor im hauseigenen Atelier. „Das Schöne bei der Eröffnung war, dass ich schon so treue und liebe Kunden hatte. Fremde waren erst skeptisch, fragten, ob man mit Schreiben überhaupt Geld verdienen könne, wünschten mir aber alles Gute, damit aus der Idee etwas würde“, erinnert sich die Kalligrafin. Sie betont, dass sie das Zehnjährige nur wegen einer treuen Kundschaft feiern könne und daher auch Danke sagen wolle. „Das gewählte Motto „Dein Herz und mein Herz sind alte Freunde“ kommt mir vom Herzen“, erzählt Freier. Als Dank an Kunden hat sie eingepackten Florentiner-Plätzchen einen handschriftlichen Gruß mit Motto beigefügt. Dafür wählte sie zwei von über hundert Schriftarten, die sie von der alten Frakturschrift bis hin zu modernen Zeichen beherrscht. Sie hat bei Kalligraphen in Deutschland, Frankreich, England, Belgien und in den USA gelernt. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen, besonders aus der Modebranche, die Wert auf personalisierte Einladungen, Grüße und Geschenke legen.