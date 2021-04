Uhren am Kirchturm in Korschenbroich wieder nicht synchron : Eine Uhr von St. Andreas geht erneut falsch

Korschenbroich Drei der vier Uhren am Turm der St. Andreas-Kirche in Korschenbroich laufen synchron, doch die vierte bereitet schon länger Probleme. Aktuell zeigt sie wieder eine falsche Uhrzeit an.

Mitte Februar war die Erleichterung groß: Nach einer gefühlten Ewigkeit gingen alle vier Uhren am Turm der St.-Andreas-Kirche in Korschenbroich endlich wieder richtig und zeigten synchron die gleiche Zeit an. Unter großem Aufwand waren die Zeiger auf der Nord-West-Seite der Kirche Anfang Februar wieder angebracht worden. Doch inzwischen ist klar: Die Uhr geht erneut falsch. Pfarrer Marc Zimmermann bestätigte: „Das Getriebe der Uhr ist weiterhin in Reparatur. Ein erster Versuch hat noch keinen dauerhaften Erfolg gebracht.“ Seit über zwei Jahren will die eine der vier Kirchenuhren nicht so, wie sie sollte. Während die anderen drei synchron laufen, zeigt diese erneut die falsche Zeit an.