Goldhochzeit in Lüttenglehn : Käthi und Udo Höltmann seit 50 Jahren ein Paar

Lüttenglehn Vor 50 Jahren haben Udo und Käthi Höltmann geheiratet. Drei Enkelkinder sind des Ehepaars ganzer Stolz. Sie haben die Großeltern mit ihrem Sport, dem Cheerleading, infiziert. Vor der Pandemie waren Besuche der Meisterschaften sowie die Hilfe bei der Ausrichtung von Festen fester Bestandteil im Terminplan der Höltmanns

Im Jahr 1965 kam Udo Höltmann von der Lüneburger Heide nach Lüttenglehn und bemühte sich, schnell heimisch zu werden. Er schloss sich der Dorfjugend an und lernte auf dem Fußballplatz in Grefrath „seine“ Käthi kennen. Schnell waren sie unzertrennlich und Käthi begleitete Udo jeden Sonntag zum Fußball, wo der bekennende HSV-Fan das Tor von Germania Grefrath hütete.

Auch die Bundeswehrzeit, die Udo in seiner Heimatstadt Münster absolvierte, vermochte das Paar nicht zu trennen, so dass am 16. August 1971 schließlich der Bund fürs Leben geschlossen wurde. Gemeinsam mit den Schwiegereltern bauten die beiden ein Haus in Lüttenglehn, das durch die Geburt der Tochter und des Sohnes in den Jahren 1972 und 1976 mit noch mehr Leben gefüllt wurde. Beruflich war Udo Höltmann als Kraftfahrer und Lagerfacharbeiter tätig, Käthi arbeitete 50 Jahre lang als Bankkauffrau bei der Sparkasse Neuss.