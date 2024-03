Nachwuchs-Musiker aus Korschenbroich Für jungen Trompeter geht es nun zum Landeswettbewerb

Der jüngste Erfolg mit einem ersten Preis beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ ist eine Etappe mehr in Len Haskics reichhaltigem Portfolio an Wettbewerbs- und Konzerterfahrungen. Der 17-jährige Trompeter und angehende Abiturient will nun beim Landeswettbewerb in Köln abermals sein Bestes geben. Für die 13-jährige Emilia Weidner war die Teilnahme eine persönliche Premiere, bei der sie ebenfalls einen ersten Preis erreicht hat. Für die Weiterleitung fehlte nur ein Punkt.