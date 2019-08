Flohmarkt in Korschenbroich : Trödelmarkt auf dem Pferdehof Haus Randerath

Korschenbroich Am Sonntag, 25. August, sollen Hausrat, Schallplatten, Bücher, Schmuck und Co. von „privat an privat“ auf dem Pferdehof Haus Randerath verkauft werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Trödelmärkte erleben zurzeit einen regelrechten Boom: Das liegt an einigen Trödel-Sendungen im Fernsehen, die viele dazu bringen, im eigenen Keller und auf dem Dachboden nach Dingen zu suchen, die sich zu Geld machen lassen. Auch spielt der Nachhaltigkeitsaspekt eine große Rolle. Grund genug, einen neuen Trödelmarkt in Korschenbroich ins Leben zu rufen: Am Sonntag, 25. August, sollen Hausrat, Schallplatten, Bücher, Schmuck und Co. von „privat an privat“ auf dem Pferdehof Haus Randerath verkauft werden. Los geht’s um 11 Uhr. „Es haben sich bereits ein Dutzend Verkäufer angemeldet. Das reicht aber noch nicht, wir suchen weitere Interessenten, die dabei sein wollen“, sagt Robert Jordan. Der Scherfhausener organisiert den Markt gemeinsam mit dem Trödel-Experten Gerd Busch.

Robert Jordan kennt den Hof an Haus Randerath bereits von Kunstaktionen aus der Vergangenheit. „Der Trödelmarkt wird unterstützt durch den Hofeigentümer Dirk Hexgen“, sagt Jordan. Die besondere Atmosphäre des Pferdehofs in Kombination mit den Trödelständen könne für einen „schönen Erlebnistag“ sorgen. Gelingt die Premiere, könnten weitere Märkte folgen.

Wer einen Trödelstand aufbauen möchte, kann sich per E-Mail an pferdehof_troedel@yahoo.com oder per WhatsApp an 0178 8762176 melden. Die Gebühr für einen laufenden Stand-Meter soll im Innenhof elf Euro und auf der Wiese neun Euro betragen. Die Plätze werden am Vortag des Trödelmarktes, 24. August, vergeben. Der Aufbau beginnt am Morgen des Sonntags um 8 Uhr.

(cka)