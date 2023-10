Kein Trinkwasser in Teilen Korschenbroichs Versorgung unterbrochen bis Freitagmorgen

Korschenbroich · Die Trinkwasserversorgung an der Pescher Straße/Bleichstraße in Korschenbroich ist gesperrt. Das teilte das Versorgungsunternehmen NEW in Mönchengladbach mit. Was die Ursachen sind und welche Straßen betroffen sind.

12.10.2023, 16:48 Uhr

Die Trinkwasserversorgung an der Pescher Straße/Bleichstraße ist gesperrt. Bereits seit Mittwochnachmittag ist laut NEW ein Team im Einsatz, um den Schaden zu beheben. Die Arbeiten werden noch bis Freitagmorgen andauern. Foto: dpa/Patrick Pleul

Aufgrund einer undichten Trinkwasserleitung wurde die Trinkwasserversorgung an der Kreuzung Pescher Straße/Bleichstraße in Korschenbroich vorübergehend abgestellt. Das teilte das Versorgungsunternehmen NEW mit. Ein Team der NEW sei bereits seit Mittwochnachmittag im Einsatz, um den Schaden zu beheben. Betroffen seien demnach die Pescher Straße zwischen Steinstraße und An der Blankstraße, die Peter-Irmen-Straße, die Bleichstraße bis zur Kreuzung Borrenweg sowie die Straße Engbrück bis zur St. Andreas-Straße. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis zum Freitagmorgen, 13. Oktober, andauern. In Höhe der Pescher Straße 100 ist ein Brauchwasserbehälter eingerichtet, so die NEW.

(bb)