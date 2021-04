Polizei sucht Zeugen in Korschenbroich : Trickbetrüger versuchen 85-Jährige zu berauben

Korschenbroich Ein Paar gab sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus, hatte aber nichts anderes im Sinn als eine Seniorin zu bestehlen, als es an der Wohnungstür klingelte.

Am Donnerstag, 8. April, klingelten gegen 14:15 Uhr ein Mann und eine Frau bei einer 85-Jährigen an der Pescher Straße in Korschenbroich und gaben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus. Durch eine Baustelle auf ihrer Straße sei Farbe in die Rohrleitungen gelangt, dies müsse überprüft werden. Wie die Polizei mitteilte, ließ die Seniorin trotz ihres Misstrauens den Mann in ihre Wohnung. Der vermeintliche Gesundheitsamtsmitarbeiter forderte sie auf, die Duschbrause anzumachen und festzuhalten. Die 85-Jährige kam kurze Zeit später wieder aus dem Badezimmer und stellte fest, dass die Wohnzimmertür sich nicht recht öffnen ließ, da ein weiterer Mann dahinter stand, den sie vorher nicht gesehen hatte.