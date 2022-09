Lesung in Korschenbroich : Der Tod als Chance für das eigene Leben

Korschenbroich Für den „Literarischen Sommer“ kam die Hamburger Trauerrednerin Louise Brown in die Evangelische Kirche, um aus ihrem Buch „Was bleibt, wenn wir sterben“ zu lesen. Sie gab den Zuhörern Hoffnung.

Dass das geht, beweist die Hamburger Trauerrednerin und Journalistin Louise Brown mit ihrem Buch „Was bleibt, wenn wir sterben?“. Nach dem schmerzhaften Tod ihrer Eltern begann sie, sich mit den Themen „Sterben und Abschied nehmen“ auseinanderzusetzen und fand ihre Leidenschaft in der Aufgabe als Trauerrednerin. Schon hunderten Menschen hat sie in den vergangenen Jahren das letzte Geleit gegeben. Und von den Verstorbenen, deren Geschichten Louise besonders berührt haben, erzählt sie in ihrem „Trostbuch der besonderen Art“.

Ein leichteres, friedvolleres, zufriedeneres Leben – das sei es, wonach wir streben dürften und was den Tod in seiner Endlichkeit erträglicher mache. „Wir müssen einfach auch wieder lernen, wie einzigartig und wertvoll wir in unserer Alltäglichkeit sind“, appelliert sie. Wir, unsere Essenz, das sind nicht unser Job oder unser Kontostand. Das sind unser Herz, unsere Taten und unsere Liebe. „Das ist wie mit den Fotoalben. Die vermeintlich relevanten, vorzeigbaren Dinge, die sind akkurat eingeklebt. Aber es sind nicht die wirklich wichtigen Erinnerungen. Das sind die verwackelten Bilder, die ungestellten Fotos, die anbei liegen.“ Eines Tages werden wir sterben. Aber an den anderen Tagen leben wir. Und dieses Leben dürfen wir gestalten. Voller Dankbarkeit und Liebe und mit der Chance, ewige Erinnerungen zu schaffen.