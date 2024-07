Neue Sportgeräte in Korschenbroich Kostenlos trainieren an neuen „Calisthenics-Anlagen“ in der Stadt

Neue „Calisthenics-Anlagen“ stehen seit kurzem in Korschenbroich auf dem Spielplatz an der Clara-Schumann-Straße und in Kleinenbroich auf der Wiese vor dem Sportplatz Am Hallenbad. Die Konstruktionen aus grünen und blauen Metallgerüsten mit Holzelementen laden zu diversen Sportübungen von Sit-ups auf der schrägen Rampe bis zu Klimmzügen an der Stange ein.