Hitzetage in Korschenbroich : Beim Wässern auch an Insekten denken

Korschenbroich In vielen Gärten in der Stadt Korschenbroich sind Vogeltränken zu finden. Soweit es noch keine gibt, sollte man laut Stadtverwaltung diesem Beispiel folgen - und dabei auch an Insekten und andere wildlebende Mitbewohner denken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neben speziellen Vogeltränken kann man flache Schalen mit Wasser und Kieselsteinen oder etwa Korken befüllen. So können Schmetterling, Hummel und Co gut landen und gefahrlos trinken. Auch Igel freuen sich über ein für sie sicheres und erreichbares Trinkgefäß, das mit nicht zu kaltem Wasser gefüllt sein sollte.