Traditionsbäckerei in Korschenbroich Warum die Bäckerei Otten künftig montags schließt

Korschenbroich · Wer am nächsten Montag, 19. August, Brötchen, Brot oder Teilchen in der Bäckerei an der Mühlenstraße kaufen möchte, steht vor verschlossenen Türen. Bäckermeister Frank Rettler hat sich zu diesem Schritt entschieden. Keineswegs freiwillig. Die Baustelle vor der Haustür ist ein Grund. Es gibt aber noch einen weiteren.

17.08.2024 , 04:50 Uhr

Frank Rettler, Inhaber der Bäckerei und Konditorei Otten, schließt ab kommender Woche montags das Geschäft sowie das Café. Eine Erklärung steht auf dem Schild an der Tür: die Baustelle an der Mühlenstraße. Foto: Markus Rick (rick)

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach