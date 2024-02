Traditionsgaststätte in Korschenbroich „Das Alt Glehn soll so bleiben, wie es ist“

Glehn · Es ist fast jeden Abend rappelvoll in dem urig-gemütlichen Gasthof. Das ist vor allem das Verdienst von Josefa Schulz. Wegen ihrer Schnitzel, Salate und Gulaschsuppe reisen Gäste auch aus der Region an. Nun verkauft sie an die Privatbrauerei Bolten. Wie es weitergehen wird.

17.02.2024 , 04:50 Uhr

Josefa Schulz hat vor 44 Jahren als Kellnerin und Küchenhilfe im „Alt-Glehn“ angefangen, vor 29 Jahren übernahm sie den Betrieb. Nun wird sie an Michael Hollmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Privatbrauerei Bolten, verkaufen. Foto: Markus Rick (rick)

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach