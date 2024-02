Karneval 2024 in Korschenbroich Traditioneller Kinderkarnevalszug in Kleinenbroich

„Vorab starten wir gegen 13.30 Uhr wieder mit einem ‚Warm-Up‘ auf dem Kirmesplatz mit Quiz, Verlosung und Musik“, kündigt Ralf Franken an. Nach dem Kinderkarnevalszug – auch „längste Polonäse in Korschenbroich“ genannt – findet die After-Zug-Party statt. Veranstalter ist wieder das Trio aus der St. Sebastianus-Bruderschaft – sie bereiten seit rund drei Monaten den Umzug vor – gemeinsam mit dem Verein „Aktion Freizeit Behinderter“ (AFB) und den Kleinenbroicher Karnevalsfreunden (KKF). Wie Franken weiter mitteilt, haben Mitglieder des Schützenzugs „Lott Jonn“ und Freunde den Bagagewagen am Mittwoch gebaut. Der Zugweg führt über Rhedung, Stettiner Straße, Eichendorff-Straße, Auf den Kempen bis Am Hallenbad. Die Mengen an Wurfmaterial sind ordentlich: 100 Bälle, 400 Miniseifen, 1000 Tüten Popcorn, 5000 Tüten Gummibärchen sowie 800 Tüten Chips werden unter anderem verteilt.