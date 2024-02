Karneval in Korschenbroich Tollitäten mit Garde zu Gast im Hannenhaus

Korschenbroich · Jecken Besuch aus der Nachbarstadt Mönchengladbach gab es am Samstag in Korschenbroich. Was es mit dem Aufsehen erregenden Besuch auf sich hatte.

05.02.2024 , 04:50 Uhr

Die Pulvermeister trafen sich zum Auftakt im Hannenhaus. Mit dabei: die Garden und das Mönchengladbacher Prinzenpaar. Foto: Markus Rick (rick)