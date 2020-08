Neues Angebot in Glehn : Töpferabende in märchenhafter Kulisse

Korschenbroich Claudia Richter hat im Glehner Gewerbegebiet eine Welt voller Fabelwesen erschaffen. Dorthin, in die Töpferei Tontöpfchen, lädt sie nun regelmäßig Gleichgesinnte ein, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen möchten.

Der Tonabend in der Töpferei Tontöpfchen von Claudia Richter war eine besondere Premiere in Corona-Zeiten. An der Dieselstraße 32, im Glehner Gewerbegebiet, leben Claudia Richter und Michael Johnen wie in einer kleinen Märchenwelt: Da ist der Riesenfrosch, der nicht quakt, so etwas wie eine Feuerschale mit Gesicht und die Wasserprinzessin voller Anmut scheint in ständiger, fließender Bewegung zu sein. Eingeladen waren jetzt Menschen, die selber am Töpfern Spaß haben, die sich endlich mal wieder von Angesicht zu Angesicht austauschen wollten – und die möglicherweise ihr Können in einem Kurs perfektionieren möchten.