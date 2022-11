Hunderte Kinder ziehen durch Korschenbroich : Tierlaternen erstrahlen beim Martinsumzug

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 13 Bilder So war der Martinsumzug 2022 durch Korschenbroich

Korschenbroich Mehrere Hunderte Teilnehmer sind mit dem Heiligen Martin durch Korschenbroich gezogen. Die vielfältigen Motive der bunten Laternen verbreiteten Frohsinn in den Straßen.

Rote, gelbe, grüne, blaue – ein Farbenmeer aus bunten Laternen zieht durch die Innenstadt. Der Schein erhellt glückliche Kindergesichter, und ihre Freude erhellt das Gemüt aller Anwesenden. „Es ist schon etwas Besonderes, dass alle mitsingen. Gerade mit Blick auf die Pandemie macht es jetzt um so mehr Spaß, wieder mit dem St. Martin ziehen zu können“, sagt Roice James, der den Zug mit seiner siebenjährigen Tochter Meena besucht.

330 Schüler aus 17 Klassen der Andreas Grundschule ziehen beim Martinsumzug am Freitagabend um, begleitet von Lehrern und Eltern. Vorneweg schreiten die jüngsten Schüler – jene der vier ersten Klassen. Und die haben sich bei den Laternen an ihren Maskottchen orientiert: Es gibt knallrote Marienkäfer mit Wackelaugen, dickbauchige Pinguine, knuffige Koalas und drollige grüne Schildkröten. Aber auch bunte Heißluftballons, im Wind tanzende Quallen, ein Löwe mit goldener Mähne und käse-hungrige Mäuse ziehen die Blicke auf sich.

Info Auf den Martinszug folgt der Martinsmarkt Termin Am Sonntag, 6. November, findet von 11 bis 18 Uhr der Martinsmarkt im Ortskern statt. Die offizielle Eröffnung erfolgt ab 12.30 Uhr auf dem Pfarrer-Müller-Platz. Angebot Ab 13 Uhr haben die Geschäfte verkaufsoffen. Das Angebot reicht von Deko über Handwerk, Schmuck und Kulinarik. Ab 16.45Uhr ziehen die Grundschulkinder mit Großfackeln durch den Ortskern. An der Spitze reitet der Heilige Martin.

Dass die Korschenbroicher in St. Martins-Stimmung sind, zeigt sich den gesamten Weg über: Wie die farbenfrohen Laternen leuchten, so strahlt es auch aus den dekorierten Fenstern der Häuser. Unter musikalischer Begleitung von mehreren Musikgruppen – darunter solche des Bundesschützen-Musikkorps Kleinenbroich, der Musikkapelle Kleinenbroich und der Musikschule Rhein-Kreis Neuss – verläuft die Route für die mehrere Hunderte Teilnehmer vom Gymnasium über Hoher Weg in Richtung Rheydter Straße, über die Willy-Brandt-Straße und ins Neubaugebiet, dann vorbei an der Feuerwehr und zum Matthias-Hoeren-Platz. Angeführt – noch vor den Erstklässern – wird der Zug von Rolf Winkens auf seinem Schimmel, der sich inmitten des Trubels ganz gelassen gibt und den Zug sicher durch die Straßen führt. Auf dem Matthias-Hoeren-Platz teilt Winkens in der Rolle des Heiligen Martin seinen schweren Mantel mit dem Bettler. Der wird zum zweiten Mal von Markus Hilmes gespielt. Begleitet wird die Szenerie vom andächtig lodernden Martinsfeuer – wahrscheinlich einer der Höhepunkte für die Kinder.

Wobei: Mindestens genau so viel Begeisterung ernten die Martinstüten. 1700 Stück hat der Verein der Martinsfreunde Korschenbroich um Albert Schmitten dieses Jahr in petto – etwas weniger als im Rekordjahr 2021 (1800 Tüten). An der Turnhalle an der Pescher Straße erhält jedes Kind mit einer Marke im Gegenzug einen Beutel. „Die Kinder wissen schon, wo sie für ihre Tüten hin müssen“, stellt Schmitten schmunzelnd fest. In den Tüten gesellt sich ein Weckmann zu Obst und Süßigkeiten. Ob der Verein vor dem Hintergrund der Preissteigerungen viel für die Tüten zugeben musste, weiß Schmitten bisher noch nicht. Die Abrechnung stehe noch aus. Aber: „Die Haussammlung bei den Korschenbroichern ist wieder sehr gut gelaufen“, berichtet Schmitten begeistert.

