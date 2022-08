Berührende Aufnahmen von Korschenbroicher Fotograf : So vielfältig ist die Tierwelt hier

Korschenbroich Frank Höngen, Hobby-Fotograf aus Korschenbroich, hat berührende Tieraufnahmen gemacht. Wo er mit Vorliebe nach Motiven sucht und was er mit seinen Fotografien erreichen will.

Er kriegt sie alle vor die Kamera: Der passionierte Hobby-Fotograf Frank Höngen hat berührende Fotos von Rehen, Steinkäuzen, Libellen, Käfern sowie zahlreichen anderen Tieren gemacht und einige der Aufnahmen unserer Redaktion zur Verfügung gestellt. In den sozialen Medien haben seine Fotos längst eine Fangemeinde. Höngen ist hauptberuflich Koch und leitet die Kantinen des Finanzamts und der GEM in Mönchengladbach, ein Tochterunternehmen der Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe. In seiner Freizeit fotografiert Höngen vor allem in Korschenbroich. „Besonders oft in Herrenshoff. Dort habe ich auch die Rehe fotografiert“, sagt Höngen. „Mit meinen Aufnahmen möchte ich zeigen, wie schön und schützenswert unsere Natur ist.“