Neue Räumlichkeiten in Korschenbroich Die Tierarztpraxis in Kleinenbroich zieht um

Vor etwas mehr als zwei Jahren hat die junge Tierärztin Elena Lütterfelds die Praxis ihrer Mutter auf der Antoniusstraße übernommen. Die 33-Jährige berichtet: „Schon sehr bald wurden die Räumlichkeiten zu eng.“ Ihr Ziel ist es schließlich, den Tieren eine angstfreie Atmosphäre zu bieten. Und so beschloss sie, so bald wie möglich in größere Räume umzuziehen.